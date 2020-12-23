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Пандемия COVID-19

Правила для туристов, новые штаммы. Главное о коронавирусе за 23 декабря

© REUTERS/Alexandre Meneghini
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 933 753 случая заражения, из них новых — 27 250. За сутки умерли 549 человек, за весь период — 52 461. 
  • Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению новогодних праздников и предписал не снимать маску на массовых мероприятиях на открытом воздухе.
  • Минздрав решил остановить набор добровольцев для испытаний "Спутника V".
  • По данным ВЦИОМ, более трети россиян собираются поставить прививку от ковида.
  • По подсчетам ТАСС, коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель России и каждый сотый — в мире.
  • Эксперт рассказал, от чего зависит появление устойчивых к лекарствам штаммов.

Москва

  • Всего зафиксировано 756 586 случаев заражения, из них новых — 5652.
  • Власти будут закупать все вакцины от коронавируса, которые зарегистрируют в России.
  • Около 90 тыс. человек на "Социальном мониторинге" пытались покинуть свои дома.

Мир

  • Всего зафиксировано более 78 млн случаев заражения, умерли более 1 720 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Деньги за отмененные новогодние ужины в отелях Турции вернут.
  • Приезжающие на Кубу туристы с января должны предоставлять отрицательные тесты.
  • Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов.
  • В Чехии с 27 декабря резко ужесточат ограничения.
  • Британия усиливает ограничительные меры из-за распространения нового штамма коронавируса, что о нем известно — читайте здесь.
  • Новые штаммы коронавируса обнаружили в Малайзии и Бразилии.
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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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