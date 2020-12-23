Правила для туристов, новые штаммы. Главное о коронавирусе за 23 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 933 753 случая заражения, из них новых — 27 250. За сутки умерли 549 человек, за весь период — 52 461.
- Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению новогодних праздников и предписал не снимать маску на массовых мероприятиях на открытом воздухе.
- Минздрав решил остановить набор добровольцев для испытаний "Спутника V".
- По данным ВЦИОМ, более трети россиян собираются поставить прививку от ковида.
- По подсчетам ТАСС, коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель России и каждый сотый — в мире.
- Эксперт рассказал, от чего зависит появление устойчивых к лекарствам штаммов.
Москва
- Всего зафиксировано 756 586 случаев заражения, из них новых — 5652.
- Власти будут закупать все вакцины от коронавируса, которые зарегистрируют в России.
- Около 90 тыс. человек на "Социальном мониторинге" пытались покинуть свои дома.
Мир
- Всего зафиксировано более 78 млн случаев заражения, умерли более 1 720 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Деньги за отмененные новогодние ужины в отелях Турции вернут.
- Приезжающие на Кубу туристы с января должны предоставлять отрицательные тесты.
- Эмират Абу-Даби с 24 декабря вводит послабления для прибывающих туристов.
- В Чехии с 27 декабря резко ужесточат ограничения.
- Британия усиливает ограничительные меры из-за распространения нового штамма коронавируса, что о нем известно — читайте здесь.
- Новые штаммы коронавируса обнаружили в Малайзии и Бразилии.