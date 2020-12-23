Минтруд разработал показатели оценки работы служб занятости по трудоустройству инвалидов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает утвердить показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по трудоустройству инвалидов на 2021 год. Соответствующий проект был размещен на портале федеральных проектов нормативных правовых актов в среду.

"Утвердить показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2021 год согласно приложению", - говорится проекте.

К разработанным показателям относятся доля трудоустроенных инвалидов из числа обратившихся в органы службы занятости за помощью в поиске работы и отношение численности инвалидов, получивших государственную услугу по профориентации, к численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости. Третьим показателем является доля завершивших профобучение, получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности зарегистрированных безработных инвалидов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на ближайшие четыре года. План включает в себя распоряжение, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов РФ должны контролировать прием инвалидов на работу в пределах установленной квоты, а Роструд - следить за созданием или выделением рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также развивать дистанционные формы взаимодействия органов службы занятости с инвалидами.