В ПФР извинились перед жителем Ленобласти, который пожаловался Путину на хамство чиновника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области извинился перед жителем Ленинградской области Анатолием Тереховым, который пожаловался на хамство со стороны чиновника - якобы сотрудника ПФР. В ходе проверки факт неуважительного отношения к клиенту не подтвердился, но мужчине разъяснили информацию о положенных ему выплатах, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

"В ходе беседы с Тереховым управляющий отделением разъяснила его пенсионные права и рассказала о выплатах по линии ПФР. С его слов, он понял, что Пенсионный фонд осуществляет все положенные ему выплаты и что федеральная социальная доплата не производится работающим пенсионерам. Управляющий отделением принесла извинения Анатолию Николаевичу за разъяснительную работу по выплатам, проводимую ранее", - рассказали в отделении.

Также в ПФР пояснили, что Терехов получает пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Мужчина считал, что ПФР не доплачивает ему.

При этом в пресс-службе добавили, что в ходе служебной проверки и встречи руководства отделения с Тереховым он не смог указать время, место, сотрудника, который дал ему ответ, инициировавший его обращение к президенту.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин зачитал обращение Анатолия Терехова из Ленинградской области. Мужчина пожаловался на хамское отношение к нему со стороны местного чиновника. Путин сказал, что обратится к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой связаться с обратившимся к президенту местным жителем и "навести порядок в своих рядах". 18 декабря отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало служебную проверку после жалобы местного жителя на якобы нахамившего ему сотрудника ПФР.