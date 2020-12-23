На Ставрополье в 2021 году реализуют 12 инвестпроектов по переработке на 6,3 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Инвесторы намерены вложить 6,3 млрд рублей в создание мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности на Ставрополье в 2021 году. В крае реализуют 12 проектов, сообщил и. о председателя регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"В 2021 году у нас [запланировано] 12 инвестиционных проектов, общая емкость инвестиционных проектов составляет 6,3 млрд рублей, будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест. Планируется четыре проекта мясной переработки, четыре - молочной, и четыре по переработке овощей - сушка, переработка, консервация", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Полюбин отметил, что развитие сферы переработки позволяет региону наращивать экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. "В этом году реализовано семь инвестиционных проектов, три из них по модернизации производства и четыре проекта по созданию новых производств. Инвестиционная емкость проектов составила более 1 млрд рублей. Более 500 человек получили рабочие места", - пояснил он.

В этом году в Ставропольском крае создали козий молочный комплекс в Шпаковском округе, молочный комплекс в Александровском округе, предприятие по выпуску кондитерских изделий в городе Невинномысске и хлебокомбинат в Новоалександровском округе. В общей сложности в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности в крае заняты около 46 тыс. человек.

Ранее в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщили, что производство основных продуктов питания на Ставрополье за январь - октябрь 2020 года выросло по каждой категории от 6% до 15% по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года. Увеличено производство сыров, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, полуфабрикатов и мяса птицы, молока, круп, растительных масел, минеральных вод.