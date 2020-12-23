В Израиле выявили четырех заразившихся новым типом коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Медики в Израиле выявили четырех инфицированных новым типом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения.

"В ходе проверок, проведенных в центральной лаборатории Минздрава Израиля, было зафиксировано четыре случая инфицирования новым вариантом коронавируса, недавно выявленным в Великобритании. Трое заболевших прибыли из Великобритании в последние дни и находятся на изоляции в специальных государственных карантинных центрах. Еще один случай выявлен внутри страны, начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.