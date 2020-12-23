Около 8 тыс. добровольцев получили плацебо в рамках исследования "Спутник V"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 8 тыс. добровольцев из почти 32 тыс., принимающих участие в исследовании вакцины против нового коронавируса "Спутник V", получили плацебо вместо препарата. Об этом в среду журналистам сообщил заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, член-корреспондент РАН Дмитрий Сычев.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что министерство приняло решение больше не набирать добровольцев для исследования вакцинного препарата.

"Известно, что в настоящий момент в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины "Спутник V" в Москве принимают участие почти 32 тысячи добровольцев, четверть из которых получили плацебо. Этого количества участников может быть достаточно для исследования профиля безопасности и профилактической эффективности вакцины", - сказал он.

Сычев также отметил, что в целом другие производители вакцинных препаратов привлекли к участию в исследованиях своих вакцин сопоставимое число добровольцев. "Так, в клинических испытаниях вакцины американской компании Moderna участвуют около 30 тыс. человек", - отметил он.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины.