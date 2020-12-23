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Пандемия COVID-19

В Великобритании выявили максимальные 39,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 39,2 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, антирекорд фиксируется в королевстве вторые сутки подряд.

Днем ранее в стране было зарегистрировано более 36,8 тысячи случаев заражения. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 744 (по сравнению с 691 во вторник), что стало самым высоким суточным приростом с 29 апреля.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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