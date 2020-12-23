Власти Петербурга заявили о достаточном числе свободных коек для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Резерв коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достаточен, чтобы продолжать направлять на лечение в больницы тех, кто в этом нуждается. Об этом в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается, есть свободные койки в госпитале "Ленэкспо", он сейчас работает на другом уровне, там компьютерная томография проводится, есть койки реанимации. Есть еще койки в федеральных учреждениях, динамика высокая, много [пациентов] выписывается из стационаров. Кто нуждается в стационарном лечении, будут пролечены и выписаны только в случае улучшения", - рассказала Соловьева.

Она добавила, что за сегодняшний день в стационары города госпитализировали более 900 человек, при этом ситуация с госпитализациями менее напряженная, чем на прошлой неделе. Кроме того, еще около 60 тысяч человек лечатся на дому - это жители города, которые переносят инфекцию бессимптомно, в легкой или средне-тяжелой форме и не нуждаются в госпитализации.

Соловьева также отметила, что Петербург только начинает выходить на плато по заболеваемости коронавирусом.

"Я бы сказала, что мы сейчас наблюдаем, какая будет динамика. Мы очень надеемся, что регистрация случаев [заражения] позволит нам к концу декабря определиться, что мы уже на плато. Но пока это только наблюдение за началом плато, если так можно выразиться", - сказала она.

Всего пациентов с коронавирусом и пневмониями в Санкт-Петербурге принимают в 22 учреждениях, там развернуто 11 775 коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 212 074 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 123 518 человек, умерли 7 074. За последние сутки в городе выявили 3 749 случаев заражения.