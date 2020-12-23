Кировский губернатор предложил строить школы за счет средств от реструктуризации кредитов

КИРОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил субсидировать строительство школ за счет средств, высвобождаемых от реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте РФ под руководством Владимира Путина.

По словам Васильева, вопрос количества школ и ликвидации обучения во вторую смену остается актуальным для регионов, так как с 2011 года число школьников выросло на 3 млн, достигнув почти 16,6 млн. Согласно экспертным расчетам, пик общего числа школьников ожидается в 2024-2025 годах, поэтому, по словам Васильева, необходимо ускорить темпы строительства новых школ.

"Для наращивания темпов ввода новых школьных мест Игорь Васильев предлагает рассмотреть вопрос переноса средств субсидии федерального бюджета, направленных на федеральный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование", на 2021-2022 годы отдельным регионам с учетом их готовности. Ключевым для привлечения капитала является также использование механизмов государственно-частного партнерства и концессионной модели строительства. Источником средств для субсидирования проектов могут стать средства, высвобождаемые от реструктуризации бюджетных кредитов регионов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кировской области с 2017 года ежегодно открывается по новой школе, 1 сентября 2022 года откроет свои двери для учеников школа в микрорайоне Радужный. Кроме того, в Министерство просвещения РФ направлена заявка, в которую включены новые школы в микрорайоне Долгушино и районе Зубаревского леса, а также две школы в Нолинском и Малмыжском районах.