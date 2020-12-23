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Пандемия COVID-19
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Аргентина выдала разрешение на применение российской вакцины от коронавируса

РФПИ отмечает, что Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Аргентина зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным управлением по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT)", - говорится в сообщении.

Фонд отмечает, что Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. "Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России", - указано в пресс-релизе.

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АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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