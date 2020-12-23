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Пандемия COVID-19

Власти Берлина запретили проведение 30 декабря масштабной акции противников карантина

В акции изначально было заявлено около 22,5 тыс. участников

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти германской столицы запретили проведение в центре города 30 декабря демонстрации противников карантинных мер. Об этом сообщается в распространенном в среду сообщении берлинской полиции.

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В акции изначально было заявлено около 22,5 тыс. участников. Она должна была пройти на улице 17 июня у Бранденбургских ворот. Как считают власти города, в свете ситуации с пандемией демонстрация может представлять "непосредственную угрозу общественной безопасности и порядку". В этой связи ее решили запретить. Не исключено, что организаторы подадут в суд.

В Германии как минимум до 10 января действуют жесткие карантинные меры. На новогодние праздники введен повсеместный запрет на собрания. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. В частных домах и квартирах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). Нельзя в период с 16 декабря по 10 января распивать спиртные напитки в общественных местах.

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ГерманияПандемия COVID-19
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