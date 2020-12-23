Усадьба Деда Мороза заработает в Сочи Парке с 26 декабря

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Посетители Сочи Парка смогут посетить усадьбу Деда Мороза, которая заработает на территории парка с 26 декабря, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парка.

"С 26 декабря в тематическом парке стартуют праздничные новогодние гуляния, аттракционы будут работать до позднего вечера и откроется усадьба Деда Мороза", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, посетителей парка приглашают также заглянуть в новый научно-просветительский центр "Атомариум", экспонаты которого выполнены в стилистике сказки "Алиса в Стране Чудес". В пресс-службе напомнили, что до 10 января парк открыт для гостей с 11:00 до 21:00, а 31 декабря аттракционы будут работать до 23:00.

Сочи Парк - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. В этом зимнем сезоне впервые парк будет открыт для посетителей ежедневно.