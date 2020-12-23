На Украине телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение украинскому телеканалу "Наш" за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом в среду сообщается на официальном сайте регулятора.

"Национальный совет решил применить к ООО "Наш 365" (телеканал "Наш" - прим. ТАСС) санкцию объявления предупреждения. Компания обязана в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении по результатам проведенной внеплановой проверки телеканала.

Предупреждение вынесено в связи с трансляцией части ежегодной пресс-конференции Путина, содержание которой регулятор назвал "пропагандистской информацией", обвинив телеканал в отсутствии комментариев к заявлению российского лидера. "Лицензиат должен обеспечить трансляцию собственным редакционным комментарием и/или обеспечить сбалансированным плюралистическим комментарием по выражению различных мнений и позиций по важным вопросам социально-экономической и политической ситуации на Украине в контексте информации, распространенной В. Путиным", - утверждают в Нацсовете. Регулятор также отметил, что информация, озвученная на пресс-конференции, приносит вред обществу, "особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности".

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря дал большую ежегодную пресс-конференцию, которая продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов из разных стран, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан.