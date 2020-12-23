Чернышенко поручил к 31 января обеспечить запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву до 31 января обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Об этом говорится в поручении вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в среду.

"Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - говорится в поручении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Помимо этого, Минцифры и Минздраву нужно будет обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы. Срок выполнения данного поручения - до 31 января 2021 года.

Также высшим органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить формирование в государственных информсистемах в сфере здравоохранения расписаний работы врачей, которые осуществляют прием граждан на вакцинацию от коронавируса, и взаимодействие с ЕГИСЗ для записи граждан на вакцинацию через портал госуслуг.