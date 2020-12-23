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Пандемия COVID-19

Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения

Первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов подчеркнул, что все решения будут приниматься исключительно на рекомендациях Роспотребнадзора и эпидемиологов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Условия для ослабления ограничений, введенных в Санкт-Петербурге на период новогодних праздников, пока не сложились, сообщил в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

"Эпидемическая ситуация достаточно тяжелая, поэтому все решения будут приниматься исключительно на рекомендациях Роспотребнадзора и эпидемиологов. На первом месте всегда жизнь и здоровье наших жителей, на втором месте - экономика. Людям нужно зарабатывать, нужно получать зарплату, но нужно исходить исключительно из сохранности жизни. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день, пока решение не принято. Как только будет возможность, оно будет мгновенно принято. Очевидно, пока такая возможность не возникает", - сказал Ситов.

 

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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