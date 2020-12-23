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Власти Кемеровской области объявили 31 декабря выходным днем

Выходной будет для сотрудников исполнительных органов государственной власти

ТАСС, 23 декабря. Власти Кемеровской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Об этом в среду сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

"31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти", - говорится в сообщении.

При этом глава региона рекомендовал руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и всех остальных предприятий также объявить 31 декабря выходным днем.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичНовый год и Рождество - 2021
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