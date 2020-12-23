Власти Кемеровской области объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Власти Кемеровской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Об этом в среду сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

"31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти", - говорится в сообщении.

При этом глава региона рекомендовал руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и всех остальных предприятий также объявить 31 декабря выходным днем.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.