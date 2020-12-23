Власти Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе. Всем органам власти и организациям, работающим на территории области, рекомендовано предоставить сотрудникам выходной в последний день 2020 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

По словам Никитина, выходной 31 декабря позволит снизить нагрузку на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года.

"Конечно, мы понимаем, что отдыхать будут не все. Например, на своих постах будут врачи. Очень своевременное решение принято по двойной оплате их труда в праздничное время, а мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте. Будут работать и те госслужащие, кто взаимодействует с гражданами и предоставляет государственные услуги населению, задействованы на "горячих линиях". Время очень сложное, и от общих действий зависит благополучие людей. Главная цель дополнительного выходного - встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Согласно распоряжению, лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря. Руководителям органов государственной власти, государственных органов региона, органов местного самоуправления муниципалитетов и подведомственных им организаций, а также организаций, расположенных на территории области, рекомендовано предоставить работникам дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря, за исключением работодателей, приостановка работы которых невозможна.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.