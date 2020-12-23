Губернатор Самарской области объявил 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем для госслужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

"Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Самарской области, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Самарской области должности государственной гражданской службы Самарской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется губернатором Самарской области, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федераций", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований также рекомендовано сделать 31 декабря для работников выходным днем.

Ранее ряд регионов РФ объявили 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.