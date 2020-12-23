Массовые новогодние мероприятия запретили в Калининграде с 25 декабря по 10 января

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение о введении дополнительных ограничений на период новогодних праздников в целях борьбы с распространения коронавируса. В частности, вводится запрет на новогодние уличные концерты и фестивали, корпоративы, мероприятия в учреждениях, школах, торговых центрах, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах, бассейнах, банях (саунах), фотостудиях, за исключением детских садов, которые должны соблюдать разработанные ранее требования (проведения праздника в отдельных группах без допуска родителей). Также данное ограничение касается уличных концертов и фестивалей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Школы области отправятся на каникулы с 28 декабря по 17 января. Учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы продолжат работу в дистанционном формате. Детские сады будут работать в штатном режиме. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 25 января.

До 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. Фитнес-центрам и спортклубам запрещаются групповые занятия. Кинотеатрам разрешена работы при загрузке не более 50%. С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.

С 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года предприятиям общественного питания также будет запрещено обслуживание посетителей. С 25 декабря по 30 декабря работа общепита разрешена с 6 часов утра до 19 часов, а с 3 по 10 января - до 21 часа. Ограничение не распространяется на рестораны и кафе при гостиницах и иных средствах размещения для обслуживания их постояльцев.

До 10 января предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи, до 15 января в таком же режиме будут оказываться юридические и нотариальные услуги. С 28 декабря по 10 января ограничивается обслуживание посетителей до 14 лет без сопровождения взрослых в торговых центрах и комплексах. С 25 декабря по 10 января в области запрещается проведение экскурсий групп более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, а также автобусных экскурсионных маршрутах.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 23 декабря на COVID-19 в области обследовано нарастающим итогом 433 816 человек, выявлено 16 084 случая заражения коронавирусом. Вылечились 12 793 пациента, умерли 167 человек, остаются под медицинским наблюдением 12 418 человек.

В новость была внесена правка (23:06 мск) - передается с исправлением даты в заголовке, верно - по 10 января