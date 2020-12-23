Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Ярославской области продлили до 20 января

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил до 20 января режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Губернатор продлил период самоизоляции для граждан старше 65 лет до 20 января. Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику и будут оформлены по тем сведениям, которые работодатель направляет в ФСС", - говорится в сообщении.

Период нетрудоспособности будет состоять из двух частей - с 24 декабря по 6 января и с 7 января до 20 января. Как уточняет пресс-служба, больничный не предоставляется, если сотрудник находится в отпуске или работает дистанционно.

Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет в области был введен 12 ноября. Покидать место проживания пожилым людям разрешено только для обращения за медпомощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для выноса мусора, похода в ближайший магазин и для выгула собак. "Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организаций и предприятий, а также к работникам здравоохранения", - информирует пресс-служба.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Ярославской области выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 20 774. С начала пандемии 19 453 человек выздоровели, 159 пациентов умерли.

С 4 декабря интернаты для пожилых людей и инвалидов работают в Ярославской области в закрытом режиме. Кафе и рестораны приостановили работу с 23:00 до 06:00, не проводятся массовые мероприятия в общепитах для более чем десяти посетителей. Посещать торговые центры региона запрещено детям до 14 лет без сопровождения родителей.