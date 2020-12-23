Спасенного в Ульяновске при сортировке мусора кота "назначили" замминистра природы региона

УЛЬЯНОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина "назначила" на должность своего заместителя по охране животного мира спасенного во время сортировки мусора кота, которого неизвестные выбросили в завязанном мешке. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой министерства природы и цикличной экономики региона.

Кота в мешке обнаружил работник Михаил Тукаш на мусоросортировочном комплексе по обработке твердых коммунальных отходов ООО "Горкомхоз" 21 декабря. Он разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки, животное едва не попало в сепаратор.

"Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина выступила с инициативой забрать кота в ведомство, отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира", - говорится в сообщении.

Рахматулина сообщила ТАСС, что на данный момент кот уже прибыл на свое "рабочее место", в здание министерства. "Его "рабочее место" в приемной, но он имеет исключительное право заходить в любой кабинет министерства", - сказала она.

Животное осмотрели в ветеринарной клинике. По оценкам специалиста, кот раньше был домашним, он здоровый и упитанный. Сотрудники обработали животное средством против блох, в ближайшее время ему будут сделаны необходимые прививки. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области объявило конкурс на выбор имени для животного.

Сортировщик Михаил Тукаш и директор ООО "Горкомхоз" награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира. По словам министра, ранее на сортировке мусора спасли африканского ежа и двух красноухих черепах.