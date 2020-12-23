Губернатор Калужской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

ТАСС, 23 декабря. Власти Калужской области приняли решение сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Владислав Шапша.

"Глава государства Владимир Путин поддержал идею партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем по всей России и рекомендовал регионам принять такие решения. В Калужской области оно принято", - написал губернатор.

Ранее ряд регионов РФ объявили 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.