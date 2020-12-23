Кириенко считает, что Путин показывает пример неравнодушия, участвуя в "Елке желаний"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин показывает свое личное отношение и заинтересованность, участвуя в благотворительной акции "Елка желаний" и напрямую взаимодействуя с детьми. Об этом заявил в среду первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире Первого канала .

"Президент показывает пример не просто формальной истории - отправить подарок через помощника - а именно личного, человеческого отношения. <...> Пример того, что это не подчиненным команду дать, а свое личное время потратить, потому что это вопрос частички души. Это очень человеческая должна быть история. Если нет, то лучше не участвовать", - сказал он.

Кириенко добавил, что организация благотворительной акции "Елка желаний" стала традицией для подвластных структур и различных компаний в России. В этом факте проявляется сила примера главы государства, считает замглавы администрации. "В этом сила примера, на мой взгляд, потому что сегодня такие елки - это уже норма. В администрации они у нас стоят всегда, в министерствах и ведомствах они стоят, губернаторы у себя такие елки ставят. В корпорациях и государственных, и частных такие елки ставятся, и количество партнеров с каждым годом увеличивается", - подчеркнул он.

Путин принимает участие в акции с 2018 года. В начале декабря глава государства в ходе онлайн-марафона "Мы вместе" удаленно снял с "Елки желаний" открытки 9-летнего Дмитрия из Челябинска, который мечтал побывать на Красной площади, и 10-летнего Александра из Тулы, который мечтал обнять панду.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. Уже с 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.