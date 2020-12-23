Премьера заключительной серии реалити-сериала "Посмотрим" состоялась в Музее Победы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьера третьей заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим", которая посвящена событиям и героям обороны Заполярья, состоялась в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили организаторы проекта.

"Участницами заключительной серии стали школьницы из Санкт-Петербурга и Пятигорска, которые отправились в Мурманск и вместе со зрителями узнали, как события 1941-1945 годов в Заполярье осложнялись природными условиями и почему Кольский полуостров стал символом беспримерного мужества и героизма советских солдат, летчиков и моряков", - пояснили организаторы.

Сериал "Посмотрим" является Всероссийским молодежным проектом, в котором российские школьники самостоятельно формируют образ России, вкладывая в него свое видение и понимание родной истории, мест, традиций и рассказывают об этом зрителю. Главными героинями сериала, состоящего из трех серий, стали четыре школьницы от 13 до 17 лет, которые проживают в Москве, Пятигорске, Красноярске и Ленинградской области. Сериал является частью федерального проекта "Россия глазами детей", который создан группой компаний "Просвещение" и проектом "Герои" совместно с ведущими экспертами в сфере образования и медиаиндустрии.

"Для нас это возможность дать детям и подросткам говорить и слушать, искать и находить в своей стране ценное и новое для себя, познавать и рассказывать друг другу и нам, взрослым, о том, что действительно важно. Этот проект создается детьми и для детей. Наша задача - стать опорой и наставниками", - пояснила директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Кристина Колесникова.

Съемки проекта

В свою очередь основатель и автор проекта "Герои" Сергей Гуров добавил, что сериал начали снимать в год 75-летия Победы, сюжеты выбирались командой специально, чтобы показать всю значимость этого события.

"Когда мы планировали проект, у нас было очень много вопросов: нужна была инфраструктура, сюжет, какими средствами и как это упаковать, чтобы это было эффективно и красиво с точки зрения методологии обучения. Мы начали работу в год 75-летия Победы, и, естественно, этот сезон был посвящен событиям и героям Великой Отечественной войны", - уточнил Гуров.

После заключительной серии перед зрителями также выступили заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин и директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус. Они отметили актуальность проекта и подчеркнули, что сюжет о Заполярье "наглядно показал силу духа тех людей, которые сражались здесь".