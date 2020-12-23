Псковская область объявила 31 декабря выходным днем для госслужащих

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области, ранее отказавшиеся объявлять 31 декабря выходным днем, в среду приняли решение сделать этот день нерабочим. Отдыхать в последний день года будут сотрудники исполнительных органов власти и работники подведомственных организаций, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников, об этом он сообщил в своем Instagram .

"Сегодня президент РФ предложил сделать 31 декабря выходным днем в каждом субъекте РФ. Ранее мы не стали принимать отдельного решения исключительно для нашего региона, так как половина области все равно бы работала и была бы неразбериха и обиды. К тому же в течение года и без этого было достаточно внеплановых нерабочих дней. Исходя из того, что теперь рекомендация общая для всех регионов и организаций всех форм собственности, сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счет рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций", - написал Ведерников.

Он также добавил, что для всех остальных жителей региона "действуют соответствующие рекомендации".

Ранее ряд регионов РФ объявили 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.