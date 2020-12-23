В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 10 689 человек с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 23 декабря в городе выявлено 756 586 случаев заражения, из них 5 652 за последние сутки. Выздоровели 582 772 человека.

Коронавирусом в мире заразились более 78 млн человек, свыше 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 933 753 случая заражения, выздоровели 2 343 967 человек, умер 52 461. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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