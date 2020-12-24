На курорте "Красная Поляна" открывается горнолыжный сезон

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" в Сочи открывает горнолыжный сезон, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта. Это стало возможным благодаря снегопадам, которые прошли в горном кластере.

"На курорте "Красная Поляна" стартуют катания. Первыми в четверг открываются трассы и сноупарк на высоте выше 2 тыс. м над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2", - сообщили в пресс-службе.

В этом зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 км трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами. Для катающихся откроются пункты проката снаряжения, служба инструкторов, академия райдеров для обучения катанию детей, рестораны и кафе. Для гостей также стало доступно обучение катанию на горнолыжных трассах. Приобрести ски-пассы можно в онлайн-магазине курорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в этом году особое внимание уделят безопасности. Так, с 28 декабря в горном кластере запустят межведомственный оперштаб для ежедневного мониторинга ситуации, разведения турпотоков и контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер. Кроме этого, в этом году организована бесконтактная продажа электронных ски-пассов, время действия билетов на экскурсии и для катания разграничено во избежание очередей. Регулярно без остановки движения проводится санитарная обработка кабинок канатных дорог, пункты проката снаряжения, школы катания, рестораны и кафе работают с соблюдением санитарных требований.

В прошедшие выходные в горах Сочи начались обильные снегопады. Особенный климат горной долины позволил накапливать снег. Ранее на соседнем курорте "Роза Хутор" сообщали, что катания начнутся 25 декабря.

"Красная Поляна" - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк.