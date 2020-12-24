Зеленский подписал закон о доступе украинцев к вакцинам от коронавируса

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.

"Документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот закон будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

"Документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины. Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее - жизненно важное мероприятие для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения", - подчеркивается в сообщении.

Вакцины пока нет

Министерство здравоохранения Украины планирует до апреля 2022 года вакцинировать от коронавируса не менее половины граждан страны. План предусматривает, что вакцинация пройдет в четыре этапа. Вакцинировать население Украины будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации. В ведомстве добавили, что решение о вакцинации будет добровольным.

Однако Украина далека от разработки собственной вакцины, хотя и заявляла о работах в этом направлении. В то же время страна отказалась от российской вакцины "Спутник V" и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Ожидается, что первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев поступит в марте 2021 года в рамках международной инициативы COVAX.

При этом Киев мог бы решить вопрос с вакцинацией населения, наладив производство российской вакцины "Спутник V" на территории Украины. Об этом заявил председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который 8 декабря встретился с руководством Российского фонда прямых инвестиций и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Так, по его словам, Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.