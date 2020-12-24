Новый штамм коронавируса из ЮАР, обнаруженный в Британии, впервые выявили в октябре

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Новая разновидность коронавируса из ЮАР, обнаруженная врачами в Великобритании, впервые была выявлена в республике в начале октября. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

"Новый вариант под названием B1.351 (также известный как 501Y.V2) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября. Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа", - отмечается в сообщении.

Врачи подчеркнули, что в настоящий момент нет доказательств того, что новый вариант коронавируса приводит к более тяжелой форме заболевания, или что против него будут неэффективны уже разработанные вакцины. В заявлении указывается, что вирусологи в ЮАР также занимаются исследованием этого штамма.

Об обнаружении двух случаев новой разновидности коронавируса, завезенных в Великобританию из ЮАР, в среду сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок. По его словам, новый вариант быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем ранее известные штаммы. Хэнкок добавил, что теперь жители Соединенного Королевства, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции 10 дней.

Кроме того, в среду Министерство транспорта Великобритании проинформировало об отмене с 09:00 утра (12:00 мск) 24 декабря всех прямых авиарейсов, следующих из ЮАР в Англию. Лицам, которые были в республике в течение последних 10 дней до поездки в Англию, запрещен въезд в Англию. Исключения делаются для британских подданных, граждан Ирландии, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Великобритании.

Соответствующие ограничения были введены на фоне выявления в королевстве максимального суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом второй день подряд: в среду в стране зарегистрировали 39,2 тыс. инфицированных. За последние семь дней количество регистрируемых в Великобритании случаев выросло примерно на 60% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.