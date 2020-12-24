Власти Хабаровского края объявили 31 декабря выходным днем

"Объявление какого-либо дня выходным - прерогатива президента и председателя правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем. 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Также, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-го помогать своим женам, матерям", - сказал Дегтярев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.