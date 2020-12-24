Минобороны направит два отряда медиков в Крым для работы в ковид-госпиталях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Два медицинских отряда Минобороны РФ будут переброшены в Симферополь и Ялту для работы в двух госпиталях для пациентов с коронавирусом в Крыму. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию двух госпиталей в Республике Крым", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для развертывания госпиталей самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь. Второй медотряд совершит марш из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.

"По прибытии [медиков] в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпитали будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией", - сообщили в Минобороны.

Ранее о том, что два госпиталя Минобороны будут развернуты в Симферополе и Ялте для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам сообщил президент РФ Владимир Путин.