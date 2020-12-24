В Приамурье участники перевозок через российско-китайскую границу пройдут вакцинацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Участники грузовых международных перевозок через российско-китайскую границу из Амурской области пройдут обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом во время переговоров с секретарем комитета Коммунистической партии Китая (КПК) города Хэйхэ (КНР) Ма Ли сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Василий Орлов в онлайн-режиме провел переговоры с секретарем комитета КПК г. Хэйхэ Ма Ли. Василий Орлов заверил китайских коллег, что те россияне, которые участвуют в грузовых международных перевозках, будут вакцинированы в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Российская сторона готова запустить движение по понтонной переправе через российско-китайскую границу и ждет согласования от китайской стороны. "С учетом долгого отсутствия сообщения в межсезонье в преддверии Нового года накопилось много грузов. Знаю о сложной ситуации в автомобильных переходах на границе России и Китая, но убежден, что наш опыт совместной работы поможет минимизировать риски", - сказал Василий Орлов.

На встрече был затронут вопрос открытия трансграничного автомобильного моста через реку Амур. "Главные наши ожидания в 2021 году связаны со скорейшим запуском движения по автомобильному мосту. Российская сторона настроена на январь будущего года. Понимаю, что начинать движение придется в условиях продолжения пандемии, а значит, с учетом жестких санитарных требований, но запускать объект надо, слишком давно его ждут люди и бизнес", - сказал Василий Орлов.

В 2020 году с закрытием границ из-за пандемии с января по апрель приграничные регионы смогли организовать 28 коридоров для возврата около 2 тыс. российских и китайских граждан, а также организованы грузовые перевозки, что позволило обеспечить устойчивость экономик двух соседних регионов.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 225 тыс. человек.