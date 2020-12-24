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Пандемия COVID-19

Вакцина компании Moderna будет защищать от британского штамма коронавируса

Компания проведет дополнительные исследования вакцины

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство американской компании Moderna считает, что разработанная ее специалистами вакцина сможет обеспечить защиту от выявленного в Великобритании мутировавшего варианта коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте компании.

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"Мы уже провели исследование плазмы крови, взятой у животных и людей, привитых вакциной компании Moderna от коронавируса, на предмет иммунитета к нескольким обнаруженным после начала пандемии вариантам вируса SARS-CoV-2, - говорится в документе. - Было установлено, что вакцина сохраняет свою эффективность".

"Основываясь на этих данных, Moderna ожидает, что иммунитет, полученный в результате применения разработанной ей вакцины от коронавируса, будет предоставлять защиту от вариантов SARS-CoV-2, описанных недавно в Великобритании, - указывается в заявлении. - В ближайшие недели мы проведем дополнительные исследования вакцины с тем, чтобы подтвердить эти ожидания".

Препарат, который производит Moderna, был одобрен к применению в США в минувшую пятницу. За несколько дней до этого аналогичное одобрение получила вакцина германской компаний BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

Теги
СШАВеликобританияПандемия COVID-19
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