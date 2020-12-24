Власти Кировской области оценили рекультивация трех свалок более чем в 4 млрд рублей

КИРОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области оценили более чем в 4 млрд рублей затраты на рекультивацию свалок в Кирове, Омутнинске и Слободском. Как сказала ТАСС в четверг министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова, стоимость работ еще будет уточнена.

"По предварительным данным, стоимость рекультивации свалки города Кирова составляет порядка 3,7 млрд рублей, свалки города Слободского - 133,4 млн рублей, свалки города Омутнинска - 300 млн рублей. Стоимость мероприятий будет уточнена по итогам проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости", - сказала Албегова.

По ее словам, самой сложной станет рекультивация свалки в поселке Костино в Кирове, так как объем накопленных там отходов составляет порядка 3,1 млн куб. м. Проект, реализация которого запланирована на 2022-2023 годы, включает рекультивацию двух расположенных рядом объектов - городской свалки, где отходы накапливались с 1973 по 2006 год, и полигона, который эксплуатировался с 2006 по 2018 годы. Свалка и полигон расположены в 500 метрах от ближайшего населенного пункта и занимают территорию в 27,6 га. Технические решения по этому объекту принципиально отличаются от остальных и включают в себя создание вертикального и горизонтального дренажа, формирование единого тела свалки, устройство подпорной стенки по контуру тела свалки, устройство газоотвода, строительство очистных сооружений и устройство финишного покрытия над телом свалки.

Рекультивация свалки в Слободском запланирована на 2022 год, ликвидации свалки в Омутнинске - к 2024 году. Всего власти до 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" планируют рекультивировать и ликвидировать свалки на общей площади 65 га. В перечень, помимо объектов в Кирове, Слободском и Омутнинске, входят свалки в Вахрушах, а также в городах Малмыж и Луза.

Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.