В Якутске из-за морозов освободили от очных занятий учеников 1-8-х классов

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ученики 1-8-х классов освобождены от очного посещения школ в Якутске и его пригородах. Температура утром в четверг составила минус 49 градусов, сообщает Управление образования Якутска в своем аккаунте Instagram.

"Сегодня, 24 декабря, актированный день для учащихся 1-8-х классов, температура - минус 49 градусов, ветер 0 м/ с", - говорится в сообщении.

Для школьников организуют обучение с использованием дистанционных технологий.

Как сообщили ТАСС в управлении образования города, освобождены от очных занятий более 39,1 тыс. детей.

Низкие температуры в столице Якутии установились 9 декабря. Ученики начальных классов, кроме 18, 19 и 22 декабря, до сих пор продолжают обучаться дистанционно.

В Якутске несмотря на морозы продолжает работать общественный транспорт, детские сады. Для обогрева жителей в городе в районах действуют теплые остановки. Помимо низких температур, в городе наблюдается плотный туман. По данным синоптиков, днем ожидается температура 44-46 градусов ниже нуля.