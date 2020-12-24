Защита мэра Томска Кляйна заявила об ухудшении состояния его здоровья в СИЗО

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, в отношении которого накануне было возбуждено второе уголовное дело о превышении полномочий, заявляют об ухудшении состояния его здоровья в СИЗО. Об этом защита сообщает в своем Telegram-канале.

По данным адвокатов, новое дело было нужно, что продлить заключение мэра под стражей. "С учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна И. Г., законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок земли, о котором идет речь, как и 10 подобных участков, был в 2015 году выставлен на торги мэрией для строительства частных домов, принять участие в них мог любой желающий. Участки были утверждены в продажу после согласования с профильными специалистами мэрии, а органы надзора за пять лет ни разу не оспорили данное решение.

Ранее защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы из-за состояния его здоровья, которое "требует постоянного контроля профильными специалистами и в целом не позволяет ему находиться под стражей". Мэр страдает от тяжелых заболеваний, в частности гипертонии, ишемии и атеросклероза.

Дело мэра

Кляйн был задержан 13 ноября, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Виновным Кляйн себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования дела.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.

В среду региональный Следственный комитет сообщил, что возбудил второе уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году Кляйн, будучи мэром, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства мэрии предоставить его дочери земельный участок в областном центре без проведения торгов. Впоследствии между городом и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.