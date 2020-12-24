Власти Красноярского края объявят 31 декабря выходным днем

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В начале декабря краевые власти сообщили, что в регионе 31 декабря 2020 года останется рабочим днем.
"Сегодня утром принято решение объявить 31 декабря выходным днем. Указ сейчас готовится. Юристы прорабатывают детали документа", - сообщил собеседник агентства.
В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.