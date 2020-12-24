Власти Красноярского края объявят 31 декабря выходным днем

Рыбалка, хаски и северное сияние. Юг России ждет туристов, позаботившись о безопасности

Пандемия привела ко множеству ограничений в курортных регионах ЮФО: запрещены дискотеки или ограничено время работы ресторанов, нельзя проводить массовые мероприятия, но обязательно нужно носить маски и перчатки. Но даже ситуация с коронавирусом — не причина лишать людей радости, решили власти. Южные регионы, соблюдая противовирусные меры, предлагают туристам рыбалку на Волге, катание на лыжах и собачьих упряжках, национальную кухню и прогулки в горы

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