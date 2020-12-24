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Новый год и Рождество - 2021

Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным днем

Несколько глав дальневосточных регионов уже приняли аналогичное решение

ТАСС, 24 декабря. Власти Чукотки решили сделать 31 декабря 2020 года выходным в регионе. Об этом сообщил губернатор округа Роман Копин в Instagram.

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"31 декабря - выходной день на Чукотке. Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года", - написал Копин.

Несколько глав дальневосточных регионов уже приняли аналогичное решение. Так, выходным днем 31 декабря объявили на Камчатке, в Хабаровском крае, в Магаданской области, в Амурской области, ЕАО, в Забайкалье и в Бурятии.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округНовый год и Рождество - 2021
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