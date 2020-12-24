Более 1,5 млн россиян подтвердили инвалидность без личного участия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн граждан с инвалидностью в России воспользовались временным упрощенным порядком прохождения медико-социальной экспертизы, который исключает личное участие гражданина. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Более 1,5 млн граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Из них для порядка 400 тыс. граждан инвалидность установлена впервые, а более 1,1 млн граждан продлевали этот статус или изменяли группу инвалидности", - сообщили в Минтруде.

В министерстве напомнили, что временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие. "Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро медико-социальной экспертизы. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продлевается вместе с программой реабилитации", - добавили в пресс-службе.

Изначально временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. Впоследствии действие временного порядка было продлено до 1 марта 2021 года.