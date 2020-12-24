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Количество чрезвычайных ситуаций в России выросло на треть

Однако при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в них, отметил глава МЧС России Евгений Зиничев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число чрезвычайных ситуаций в России в этом году выросло почти на 30%, но при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в них. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

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"В этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. При этом нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных", - сказал он. Министр не стал связывать рост числа ЧС с пандемией коронавирусной инфекции. "Я бы не связывал это никак с пандемией, жизнь идет своим чередом", - подчеркнул он.

По словам Зиничева, МЧС России активно внедряет информационные технологии в прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций. В качестве примера он привел циклоны и тайфуны, действовавшие в августе - сентябре этого года на Дальнем Востоке. "Благодаря предупредительным мерам удалось не допустить гибели людей. Минимизирован ущерб и суммы компенсационных выплат. До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 6-8 млрд рублей из федерального бюджета", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что главная задача МЧС заключается в том, чтобы предотвратить ЧС. "Уже сейчас организована работа по определению рисков в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года", - подчеркнул глава ведомства.

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РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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