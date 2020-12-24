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Глава МЧС указал, что самоизоляция привела к началу природных пожаров в почти 75% регионов

Люди в рамках удаленки выехали на дачные участки и занялись бытовыми проблемами, сжигая сухой мусор после зимы, отметил Евгений Зиничев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Природные пожары весной этого года начались в 63 из 85 российских регионах одновременно, чему в том числе способствовал режим самоизоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

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"Природа не дала нам скидку на пандемию. Пожароопасный сезон начался раньше обычного. Природные пожары вспыхнули практически одновременно в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов. Люди в рамках удаленки выехали на дачные участки и занялись бытовыми проблемами, сжигая сухой мусор после зимы", - сказал он.

Зиничев напомнил, что на МЧС России возложены задачи по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, который может перейти со стороны лесов. Он пояснил, что тушение пожаров непосредственно в лесах находится в зоне ответственности Минприроды и Рослесхоза, но пожарные работают совместно в рамках заключенных соглашений о взаимодействии. "В этом году МЧС активно помогало Рослесхозу и муниципалитетам в тушении лесных пожаров. И совместная работа показала результаты, площадь лесных пожаров по сравнению с прошлым годом стала значительно меньше", - отметил глава МЧС.

Кроме того, с помощью приложения "Термические точки" у МЧС появилась возможность до четырех раз в сутки получать со спутников информацию о термических аномалиях на всей территории России, что сокращает время принятия решения, повышает оперативность, качество обмена данных между ведомствами, а также улучшает прогноз чрезвычайных ситуаций. "В этом году с помощью мобильного сервиса уже удалось предотвратить ряд серьезных пожаров вблизи населенных пунктов. Из 150 тысяч термоточек свыше 46 тысяч находились в опасной близости от населенных пунктов", - рассказал министр.

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РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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