Власти Новосибирской области объявят 31 декабря выходным днем

В начале декабря глава региона Андрей Травников рекомендовал местным предприятиям сделать 31 декабря выходным днем для женщин, на которых "выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру". Он добавил, что при этом предновогодний день для сотрудников правительства области останется рабочим.

"Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом - распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха", - приводит пресс-служба слова Травникова.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявили его выходным для государственных и муниципальных служащих.