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Власти Новосибирской области объявят 31 декабря выходным днем

Глава региона Андрей Травников в четверг подпишет соответствующее распоряжение
Театральный сквер в Новосибирске Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Театральный сквер в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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В начале декабря глава региона Андрей Травников рекомендовал местным предприятиям сделать 31 декабря выходным днем для женщин, на которых "выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру". Он добавил, что при этом предновогодний день для сотрудников правительства области останется рабочим.

"Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом - распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха", - приводит пресс-служба слова Травникова.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявили его выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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