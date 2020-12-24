Сотрудники МЧС России спасли 2,5 млн человек за 30 лет существования министерства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МЧС России спасло 2,5 млн человек за 30 лет работы, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

"За эти годы (30 лет) спасено более 2,5 млн людей. Это ведь солидный город. И в целом мы спасаем за год от 100 до 200 тыс. человек", - сказал он.

Чуприян назвал самые запоминающиеся для него чрезвычайные ситуации, в ликвидации которых участвовало ведомство. Это операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году, когда МЧС оказывало помощь пострадавшему населению. Также он упомянул гибель теплохода "Булгария" в 2011 году, пожар на атомном подводном крейсере "Екатеринбург" в 2011 году, взрыв в жилом доме в Магнитогорске в конце 2018 года, когда был спасен 10-месячный Ваня Фокин.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев в интервью ТАСС сообщил, что в этом году число чрезвычайных ситуаций в России выросло почти на 30%, но при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в них. Более 100 тыс. человек спасены при чрезвычайных ситуациях, пожарах и ДТП в России в 2020 году.