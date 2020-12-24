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В Ростовской области 31 декабря будет выходным

Рабочий день переносится на 26 декабря
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Предновогодний день объявлен в Ростовской области выходным, сообщается в четверг на сайте местного правительства.

"31 декабря будет выходным днем, соответствующий указ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 24 декабря. В указе, в частности, говорится о том, что 31 декабря будет предоставлен день отдыха, за который предстоит отработать 26 декабря", - говорится в сообщении. "Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Ростовской области. Однако аналогичное решение губернатор рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям", - отметили в облправительстве.

Некоторые регионы уже объявили 31 декабря выходным для государственных и муниципальных служащих.

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