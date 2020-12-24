СМИ: у 22 прибывших в Индию из Великобритании выявили коронавирус

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Тесты на коронавирус по меньшей мере 22 пассажиров, прибывших до минувшей среды в Индию из Великобритании, оказались положительными. Как сообщает в четверг телеканал NDTV , образцы, давшие положительный результат, отправлены в Национальный институт вирусологии в Пуне, чтобы определить, не являются ли заболевшие носителями мутировавшего варианта коронавируса.

Индия приостановила с минувшей среды все рейсы в Великобританию и из нее с полуночи среды - в связи с появлением в Соединенном Королевстве нового, мутировавшего штамма коронавируса. Начиная с понедельника все пассажиры, прибывавшие из Великобритании, проходили обязательное тестирование в аэропортах и были обязаны ждать, пока не придут результаты.

Согласно данным местных властей, тесты 11 человек, прилетевших из Лондона, дали положительный результат в столице Нью-Дели, восемь - в Амритсаре, два - в Калькутте и один - в Ченнаи. По информации правительства, пока подтвержденных случаев мутировавшего штамма в Индии не зафиксировано, но анализы всех образцов на наличие мутировавшей разновидности пока не завершены.

Ряд стран запретили полеты в Великобританию и из нее после того, как 14 декабря глава Минздрава этой страны Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным.