В МЧС могут появиться беспилотники для спасения людей из высотных зданий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Беспилотники для спасения людей из высотных зданий могут появиться на вооружении МЧС РФ, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Мы хотим беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз до 150 кг, чтобы могли мы и тушить, и спасать людей из тех же высотных зданий", - сказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции Чуприян высказал мнение, что роботы пока не смогут заменить пожарных, однако они появятся в министерстве. По его данным, за 30 лет работы ведомства спасено более 2,5 млн людей, от 100 до 200 тыс. человек в год.