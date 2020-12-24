Исследование: спрос на советские елочные игрушки к Новому году вырос в два раза в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сервис объявлений "Авито" зафиксировал рост спроса на елочные игрушки времен СССР накануне Нового года в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследовании сервиса.

"В этом году среди москвичей и петербуржцев особой популярностью пользуются советские елочные украшения: на Авито в обоих городах был зафиксирован скачок спроса на такие елочные игрушки. В Москве в ноябре - декабре купить игрушки из СССР захотели в два раза больше пользователей, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге старые украшения искали на 69% чаще", - говорится в исследовании.

В этом году на "Авито" в Москве появилось на 25% больше игрушек, чем в прошлом. Их можно найти на сайте в продаже в среднем за 500 рублей. По сравнению с прошлым годом цена на елочные игрушки, произведенные еще в СССР, в Москве не изменилась.

"В Санкт-Петербурге стоимость все же выросла на 14%, и игрушки стали стоить в среднем 400 рублей. При этом объявлений о продаже таких украшений стало на 22% больше. На "Авито" в Москве и Санкт-Петербурге можно найти объявления как о поштучной продаже редких елочных игрушек, так и о продаже целых наборов", - отмечают аналитики.