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В Астраханской области объявили выходным 31 декабря

Рабочий день с 31 числа перенесли на 26 декабря

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Предновогодний день, 31 декабря, объявили в Астраханской области выходным, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации региона.

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"Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о предоставлении государственным служащим исполнительных органов власти региона выходного дня 31 декабря 2020 года. Суббота, 26 декабря, будет рабочим днем", - говорится в сообщении.

В документе содержатся рекомендации для руководителей муниципалитетов и остальных работодателей всех форм собственности перенести рабочий день накануне праздника на последнюю субботу декабря.

Ряд регионов России уже объявил 31 декабря выходным для государственных и муниципальных служащих.

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РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичНовый год и Рождество - 2021
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