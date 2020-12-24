В Астраханской области объявили выходным 31 декабря

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Предновогодний день, 31 декабря, объявили в Астраханской области выходным, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации региона.

На эту тему

"Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о предоставлении государственным служащим исполнительных органов власти региона выходного дня 31 декабря 2020 года. Суббота, 26 декабря, будет рабочим днем", - говорится в сообщении.

В документе содержатся рекомендации для руководителей муниципалитетов и остальных работодателей всех форм собственности перенести рабочий день накануне праздника на последнюю субботу декабря.

Ряд регионов России уже объявил 31 декабря выходным для государственных и муниципальных служащих.