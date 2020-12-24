Глава Удмуртии рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

ИЖЕВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днем для органов госвласти. Об этом он сообщил в четверг в Госсовете региона во время ежегодного доклада о положении дел в республике.

"[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] рекомендовал регионам 31 декабря сделать нерабочим днем. Поэтому, как глава, 31 декабря в Удмуртии рекомендую для органов власти сделать нерабочим днем", - сказал Бречалов.

Ранее некоторые регионы уже объявили 31 декабря выходным. В среду, 23 декабря, глава государства поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную во время расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.