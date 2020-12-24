ВЦИОМ назвал главные критерии россиян при выборе работы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне считают полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником и хорошую зарплату наиболее важными критериями при выборе работодателя, по шкале от 1 до 5 жители РФ оценили данные критерии в 4,76 и 4,62 балла. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте в четверг.

"Первое место среди предложенных для оценки критериев выбора компании-работодателя в 2020 году занимает полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником. В сравнении с прошлым годом значимость этого критерия повысилась (с 4,66 до 4,76 балла). На втором месте - хорошая заработная плата (4,62 балла), на третьем - соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла)", - следует из данных ВЦИОМ.

Важными критериями при выборе компании-работодателя были названы возможность применить профессиональные знания и навыки (4,55 балла против 4,46 баллов в 2019 году), благоприятный психологический климат в коллективе (4,44 балла, в 2019 году - 4,46 балла) и уверенность в том, что не произойдет изменений к худшему (4,44 балла по сравнению с 4,33 балла в прошлом году).

Более трети респондентов (34%) выбрали бы в качестве работодателя "Газпром", 19% назвали РЖД, еще 17% - "Роснефть". В Сбербанке и "Яндексе" хотели бы работать по 13% опрошенных. "Лукойл" выбрали бы 12%, по 9% ответили, что пошли бы работать в "Аэрофлот" и Росатом, 8% - в "Норникель", еще 6% - в Mail.ru Group.

Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет чаще делали выбор в пользу "Газпрома" (28%), Сбербанка (25%) и "Яндекса" (24%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 сентября 2020 года методом телефонного интервью. Объем выборки составил 936 респондентов от 18 до 55 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.